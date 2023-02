Le compravendite immobiliari nei primi 9 mesi 2022 a Padova: tutti i dati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2022: in Italia sono state compravendute 576.118 abitazioni, con una crescita del +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Si conferma, quindi, l’andamento positivo del mercato immobiliare nazionale.

Il terzo trimestre del 2022

Considerando solo il terzo trimestre del 2022 in Italia sono state compravendute 175.268 abitazioni residenziali con un aumento del +1,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Come già accaduto nel secondo trimestre dell’anno, i comuni capoluogo hanno registrato un aumento delle compravendite maggiore rispetto ai comuni non capoluogo invertendo il trend che si era consolidato post lock down.

In Italia

Nei primi nove mesi dell’anno tra le grandi città italiane spicca la performance di Bari (+28,2%). Bene anche Palermo con +12,2%, Milano con +10,4% e Bologna con +10,0% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Limitando l’analisi al terzo trimestre si registra una contrazione dei volumi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a Firenze (-5,5%), a Milano (-5,1%) e a Napoli (-2,9%). È la prima volta che accade nell’anno in corso. Nelle altre realtà metropolitane il terzo trimestre evidenzia un aumento degli scambi.

I dati

Alla luce dei dati attuali, per la fine dell’anno, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa prevede un numero totale di compravendite intorno alle 760-770 mila unità, in aumento rispetto al 2021. Il tutto sarà condizionato dall’andamento dell’economia, dal clima di fiducia delle famiglie e dall’andamento del mercato del credito, alla luce degli attuali aumenti dei tassi.

Città Primi nove

mesi 2021 Primi nove

mesi 2022 Variazione

2022/2021 Bari 2988 3832 +28,2% Bologna 4673 5138 +10,0% Firenze 4029 4119 +2,2% Genova 6561 6854 +4,5% Milano 19400 21415 +10,4% Napoli 5909 6110 +3,4% Palermo 4463 5008 +12,2% Roma 27879 29760 +6,7% Torino 10935 11778 +7,7% Verona 2778 2860 +3,0% Italia 536022 576118 +7,5% Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

In Veneto

CAPOLUOGO NUMERO

COMPRAVENDITE

primi 9 mesi 2021 NUMERO

COMPRAVENDITE

primi 9 mesi 2022 VARIAZIONE %

primi 9 mesi 22

su primi 9 mesi 21 Belluno città 322 377 16,9% Belluno provincia 1853 1979 6,8% Padova città 2667 2767 3,8% Padova provincia 6752 6953 3,0% Rovigo città 501 544 8,6% Rovigo provincia 1687 1789 6,0% Treviso città 1082 1061 -1,9% Treviso provincia 6873 6972 1,4% Venezia città 2341 2723 16,3% Venezia provincia 8004 8273 3,4% Verona città 2778 2860 3,0% Verona provincia 7142 7374 3,3% Vicenza città 1214 1288 6,1% Vicenza provincia 6907 7121 3,1%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Info web

https://news.tecnocasagroup.it/ufficio-stampa/comunicati-stampa/mercato-nazionale-e-attualita/compravendite-immobiliari-nei-primi-9-mesi-del-2022/

Foto articolo da comunicato stampa"