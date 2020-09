Mutui a Padova +22,9%: nel primo trimestre 2020 erogati 223,3 mln di euro

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel primo trimestre 2020. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Giugno 2020.

Italia

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 12.345,5 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +10,0%, per un controvalore di 1.122,9 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza del quarto trimestre 2019 (quando la variazione è stata pari a +9,2%), mentre il terzo trimestre 2019 aveva fatto segnare una variazione del -10,1%.

Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 50.017,2 milioni di euro erogati, con una variazione pari a -1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Veneto

Le famiglie venete hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 1.036,1 milioni di euro, che collocano la regione al quarto posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dell’8,39%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +8,4%, per un controvalore di +80,5 milioni di euro.

Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi da Aprile 2019 a Marzo 2020, la regione Veneto mostra una variazione negativa pari a -1,0%, per un controvalore di -42,9 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 4.433,9 mln di euro, volumi che rappresentano l’8,86% del totale nazionale.

Province del Veneto

Nel primo trimestre 2020 le province del Veneto hanno evidenziato il seguente andamento.

La provincia di Belluno ha erogato volumi per 29,6 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +26,2%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 131,6 mln di euro, pari a +10,7%.

In provincia di Padova sono stati erogati volumi per 223,3 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo del 2019 pari a +22,9%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 905,9 mln di euro (-2,6%).

La provincia di Rovigo ha erogato volumi per 26,9 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -1,9%. I dodici appena trascorsi hanno evidenziato volumi per 132,4 mln di euro, corrispondenti a -0,8%.

In provincia di Treviso i volumi erogati sono stati 182,4 mln di euro, pari a +12,3%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 787,1 mln di euro, (+4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

In provincia di Venezia sono stati erogati volumi per 201,3 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a +2,8%. Sommando i volumi dei precedenti quattro trimestri, i volumi sono stati 895,5 mln di euro e la variazione -1,5%.

In provincia di Verona ha erogato volumi per 216,4 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -0,2%. Questi dodici mesi hanno evidenziato volumi per 887,0 mln di euro e una variazione pari a -6,4%.

La provincia di Vicenza ha erogato volumi per 156,2 mln di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a +5,7%. L’anno appena trascorso ha segnalato un totale di 694,4 mln di euro, con una variazione di +1,6%.

Importo medio di mutuo – Veneto

Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato.

Nel primo trimestre 2020 in Veneto si è registrato un importo medio di mutuo pari a 106.800 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 110.600 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 5% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.

Conclusioni

È chiaro che gli impatti dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e dal conseguente lockdown decretato dal Governo e dalle Regioni nei mesi scorsi andranno ad impattare sul mercato del credito alla famiglia. Una stima per il primo trimestre 2020 ci fa ipotizzare una perdita di volumi erogati sui mutui di 3,5/4,5 miliardi di euro; di contro la buona notizia è che ad oggi i tassi bancari legati alle operazioni di mutuo permetteranno di accedere ai finanziamenti per la casa a condizioni veramente vantaggiose. Questo potrà agevolare non solo chi vuole acquistare una nuova abitazione, ma anche chi è interessato a sostituire il proprio finanziamento. Prima del blocco la domanda di surroga era in forte aumento e tutto lascia presupporre il fatto che tale crescita non sia destinata ad esaurirsi ma che possa proseguire alla luce dell’interessante offerta bancaria. Inoltre le istituzioni europee hanno previsto ingenti piani di supporto alle economie dei Paesi dell’Eurozona con importanti iniezioni di liquidità che dovrebbero supportare anche il mercato del credito. Visti i prezzi degli immobili ancora convenienti permangono interessanti opportunità anche sul mercato immobiliare sia per chi vuole comprare a scopi abitativi sia per chi vuole comprare a titolo di investimento.

Info web

https://news.tecnocasagroup.it/ufficio-stampa/comunicati-stampa/creditizio/mercato-mutui-veneto-trim-2020/

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa"