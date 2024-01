Compravendite e prezzi in diminuzione, come andrà il mercato immobiliare 2024? Le previsioni in Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"In base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il 2023 chiuderà con volumi di compravendite in diminuzione rispetto al 2022, si stima intorno a 680 mila, che rappresentano comunque un buon numero di transazioni e un mercato in salute. Le previsioni per il 2024 suggeriscono un’ulteriore contrazione che porterà i volumi intorno a 650 mila.

Inoltre è prevista una riduzione dei prezzi, in particolare per le tipologie più popolari e per le metrature più ampie. I tagli piccoli che non chiedono capitali importanti non dovrebbero subire importanti ribassi.

Previsioni andamento prezzi immobiliari 2024 in Veneto

Variazione prevista Min Max VERONA 1% 3% PADOVA 0% 2% ROVIGO -3% -1% TREVISO -2% 0% VICENZA -4% -2%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa"