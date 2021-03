Villa in vendita sui Colli: vista panoramica e piscina, ecco come sentirsi sempre in vacanza

Vivere ogni giorno sentendosi in vacanza è possibile. Una bella vista e la piscina rendono tutto speciale, si sa, come si sa che di spazio non ce n’è mai abbastanza. Niente paura la soluzione si trova a Cinto Euganeo con questa splendida villa messa in vendita da casawebimmobiliare.it dove nei 9.500 metri quadri di scoperto privato a frutteto ed olivo, non manca la vista panoramica, la piscina per l’appunto e club house annessa.

La casa

Dopo la passeggiata in tenuta ci si volta solo una attimo ad ammirare dal portico il panorama per poi proseguire verso l’ampio salone con grande sala caminetto, cucina abitabile con caminetto anch’essa, tre bagni e quattro camere, studio. lavanderia e garage doppio. Prezzo un milione e mezzo.

Dettagli

