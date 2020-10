Quando si possono accendere i termosifoni: tutte le informazioni utili e gli orari

Tutte le info dal sito Padovanet.it

Il riscaldamento nel territorio di Padova può rimanere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, nei limiti di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno; la durata giornaliera di attivazione può essere derogata in alcuni casi previsti dal DPR n. 74/2013 quali ad esempio i sistemi di riscaldamento a pannelli radianti incassati nell'opera muraria.

Al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono, di regola, essere attivati con durata giornaliera non superiore alle 7 ore, solamente in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino. Per situazioni climatiche particolari che giustifichino più di 7 ore di accensione è necessario un provvedimento del Comune.

La temperatura, media ponderata delle temperature dell'aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici eccetto ospedali, case di cura ed altre tipologie di edifici indicati nel DPR 74/2013.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura massima consentita è di 18°C + 2°C di tolleranza.

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e ss.m.ii.

L. n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Riferimenti

Ufficio impianti termici - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

Solo con prenotazione online dell'appuntamento:

prenotazione appuntamenti

Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

Telefono 049 8204831 - 049 8204740 - 049 8204812

Orario lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 solo con prenotazione online dell'appuntamento

Email ambiente@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Seresin Ilaria

Sostituto del responsabile del procedimento Ing. Simone Dallai

