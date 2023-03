“La mia prima casa”, approfondimento su acquisto e ristrutturazione con gli incontri di Progetto Giovani

Tra marzo e aprile, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza due incontri informativi per offrire un primo orientamento sul mercato immobiliare a tutti i giovani interessati all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa. Il ciclo intende fare chiarezza sugli aspetti burocratici e fiscali da considerare prima dell’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, dalla richiesta del mutuo ai bonus edilizi disponibili.

Gli appuntamenti si svolgono nello Spazio 35, al piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso il modulo online disponibile sul sito https://www.progettogiovani.pd.it/la-mia-prima-casa-ciclo-di-incontri-2/.

Gli interventi sono condotti da professioniste del settore, grazie alla preziosa collaborazione del Coordinamento Interprofessionale Pari Opportunità Padova, che si occupa di politiche di genere e di tutto ciò che riguarda l’investimento umano di giovani e donne nel mondo professionale. Il Coordinamento rappresenta le categorie professionali dell’area giuridica, economica e tecnica, in un’ottica di confronto sui temi della conciliazione tra vita e lavoro, della rappresentanza di genere e del welfare.

La collaborazione con il Coordinamento è valorizzata anche attraverso lo sportello “Casa mia”, attivo a Progetto Giovani,in cui le stesse professioniste sono a disposizione per consulenze gratuite e individuali su questi temi e per un primo aiuto su questioni di ambito edilizio. È possibile richiedere un appuntamento scrivendo una mail a informagiovani@comune.padova.it. Come per tutte le attività dell’ufficio, il servizio è prioritariamente rivolto ai giovani fino a 35 anni di età.

Gli appuntamenti

Giovedì 16 marzo | 17

Acquisto prima casa e mutuo, a cura di Valentina Chiapparino e Emanuela Carrucciu, notaie

cosa si intende per “prima casa”;

a cosa serve la conformità urbanistica e catastale;

il preliminare e la compravendita;

chiedere il mutuo per l’acquisto;

il regime fiscale.

Martedì 18 aprile | 17

La ristrutturazione e i bonus edilizi, a cura di Chiara Cattani, geometra, e Francesca Pozzato, architetta

le regole fondamentali per l’acquisto della casa: cosa chiedere al venditore;

conformità urbanistiche e sanatorie di regolarizzazione;

conformità catastali e pratiche di aggiornamento;

assolvimento spese condominiali prima dell’acquisto;

progetto di ristrutturazione, cosa fare dopo l’acquisto;

agevolazioni fiscali in edilizia, novità sui bonus.

Per informazioni:

Ufficio Progetto Giovani - www.progettogiovani.pd.it

E-mail: informagiovani@comune.padova.it

