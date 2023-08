Vacanze e chiusura della casa: 7 consigli pratici per partire in sicurezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’estate è ormai ufficialmente iniziata e la stagione dei viaggi in Italia e al di là dei confini nazionali ha preso inizio, dimostrandosi già da record con un boom di prenotazioni1.

La paura di non fare abbastanza

Dopo mesi e mesi di vita frenetica, si vuole staccare la spina e godersi il meritato relax, ma lo stress pre-partenza per molti costituisce un ostacolo alla serenità delle tanto desiderate vacanze. Tra le preoccupazioni più sentite, vi è il desiderio di lasciare le proprie abitazioni in ordine ed al sicuro per evitare spiacevoli sorprese al ritorno. Inoltre, la FOND (acronimo inglese per “fear of not doing enough”, la paura di non fare abbastanza) è una costante dei preparativi estivi. Pertanto, sebbene spesso trascurati e considerati come “scontati”, è bene ricordarsi di seguire con cura alcune accortezze per poter partire… con il piede giusto!

I suggerimenti

Bosch, marchio da sempre impegnato nella produzione di elettrodomestici dotati di tecnologie che semplificano la vita quotidiana ponendo attenzione allo spreco di risorse, suggerisce un pratico vademecum per ispirare i viaggiatori dell’estate 2023 a dedicare del tempo alla preparazione delle proprie case nella stagione per eccellenza dedicata alle partenze:

Parola d’ordine benessere: i viaggi alterano significativamente la routine di tutti i giorni, contribuendo ad aumentare i livelli di stress2. Tuttavia, il benessere interiore deve rimanere al primo posto soprattutto nel pre-partenza e di conseguenza, per favorire un passaggio meno “traumatico” alle vacanze, non vanno dimenticate tutte quelle attività che si svolgono abitualmente per la propria salute mentale, dagli sport fino alla meditazione. Un ottimo modo per migliorare il proprio mood e combattere la FOND è stilare delle dettagliate to-do list sul proprio smartphone o nella propria agenda da compilare nelle pause lavorative o la sera: possono sembrare noiose e poco utili, ma scrivere delle brevi note nel corso della settimana antecedente alla propria vacanza aiuta a schiarirsi le idee e a gestire al meglio le priorità imminenti. “Lights out”…ma il router wifi?: spegnere le luci (o accese saltuariamente, programmate con il timer), così come serrare la valvola del gas e dell’acqua è uno dei must-do, per partire in sicurezza Ma cosa fare con il router wifi? È consigliato lasciarlo attivo poiché comporta consumi elettrici ed economici minimi; inoltre, è necessario per poter sfruttare al meglio tutte le opportunità “smart” offerte dalla domotica e dagli elettrodomestici intelligenti, come per esempio, il sistema Home Connect di Bosch, che, tramite la rete wi-fi, connette gli elettrodomestici ai propri dispositivi mobili. Se si dimentica di aver spento tutti gli elettrodomestici o si ha bisogno di attivare la modalità vacanza, è possibile “connettersi” tramite app alla propria casa mentre si è in viaggio (nessuna preoccupazione all’orizzonte grazie alle segnalazioni dell’app, come per esempio, l’attento monitoraggio della temperatura del frigorifero). La “magia” sta nei minimi dettagli: un’altra mossa vincente per partire in sicurezza è pulire da cima a fondo gli interni della propria casa, a partire dai cibi conservabili a lungo (da sigillare accuratamente) alla macchinetta del caffè (il rischio della muffa è dietro l’angolo!) fino ai sacchi della spazzatura. Senza dimenticare la cura delle piante che vanno innaffiate con continuità (per esempio, si può scegliere di “affidarle” ai propri vicini o se si parte solamente per pochi giorni, utilizzare dei vasi auto-innaffianti). Non da ultima la pulizia della cavità del forno, prima delle vacanze (per esempio, la funzione di autopulizia pirolitica dei forni di Bosch permette di semplificare questa tediosa faccenda domestica, bruciando completamente i residui di cibo incrostati e lo sporco più ostinato). Controllo dei propri elettrodomestici: difficile è prevedere qualsiasi imprevisto domestico mentre si è via in vacanza, ma grazie ad un’attenzione in più ad alcuni elementi chiave della propria abitazione e al supporto della tecnologia, le vacanze sono salve (e il nostro portafoglio in caso di “incidenti” domestici!)! Per esempio, si consiglia di lasciare lo sportello della lavastoviglie aperto prima di partire (la zeolite che contraddistingue i prodotti Bosch è un must-have per un’asciugatura veloce e al contempo perfetta delle stoviglie) per evitare la formazione di cattivi odori causati dall’umidità. Oppure si invita a staccare eventualmente la spina della maggior parte di grandi e piccoli elettrodomestici per un risparmio energetico più attento all’ambiente. Per gli elettrodomestici che rimangono accesi, la domotica consente di monitorare e gestire la propria smart home ovunque le persone si trovino nel mondo. Tra le attività che caratterizzano il pre-vacanza domestico, vi è sicuramente lo sbrinamento del proprio congelatore specialmente in caso di lunghi soggiorni fuori casa: tuttavia, il sistema No Frost degli elettrodomestici Bosch consente di mantenere il vano congelatore libero da eventuale formazione di ghiaccio, evitando così lo sbrinamento manuale. Se si parte poi solamente per qualche giorno, la tecnologia VitaFresh dei frigoriferi Bosch offre le condizioni ideali per conservare più a lungo frutta, verdura, carne e pesce. La casa deve sembrare… “viva”!: un consiglio per chi è fuori casa per un periodo medio-lungo è far sì che la propria abitazione sembri abitata contro “ospiti indesiderati”. Il giardino da mantenere sempre ben potato e curato, la cassetta della lettera da svuotare con regolarità, luci da accendere e serramenti da aprire ogni tot di tempo sono alcune delle soluzioni vincenti da mettere in atto grazie al prezioso supporto di famiglia, amici e conoscenti! Sì ai social network, ma con prudenza!: condividere online informazioni relative alla propria partenza e vacanza può “invitare” potenziali intrusi a fare irruzione nelle proprie abitazioni. Pertanto, un trick è non postare contenuti geolocalizzati in tempo reale: vacanze a prova di social, ma stress-free! Qualche memo per il rientro: prima di caricare le valige in macchina, perché non appuntarsi gli appuntamenti più importanti da non perdere nel rientro su promemoria posizionati in punti strategici, come il frigorifero o gli armadi delle camere da letto? Per un back to work con i fiocchi!

---

Note

[1] Indagine condotta da Assoturismo-Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze

[2] Indagine condotta da Found! in merito allo stress da viaggio