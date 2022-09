Boom delle seconde case: gli italiani cambiano stile di vita

I dati dell’osservatorio nazionale immobiliare 2022 rilasciati da Fimaa-Confcommercio parlano chiaro: quello delle seconde case è un vero e proprio boom. L’acquisto di abitazioni in località di villeggiatura, infatti, ha fatto registrare un incremento del 41% rispetto allo scorso anno.

Se la tendenza è particolare evidente nelle città di mare – dove l’aumento è addirittura del 43,4% – l’incremento rimane notevole anche in montagna e nelle località lacustri.

Smart working e connettività

Una delle cause di questo fenomeno è indubbiamente la diffusione a macchia d’olio della pratica dello smart working: la possibilità di svolgere da remoto il proprio lavoro, infatti, ha spinto moltissimi italiani a optare per l’acquisto di una seconda casa, così da godersi al massimo questa coda d’estate e, in generale, lavorare in un contesto di maggior relax.

Chiaramente, la conditio sine qua non dello smart working è una connessione adeguata, capace di garantire prestazioni qualitative e grandi velocità di upload e download, così da poter lavorare da casa senza alcuna difficoltà.

Questo talvolta può risultare problematico nelle località di villeggiatura: a causa del via vai dei residenti legato alla stagionalità e della posizione spesso isolata di questi paesi, può capitare che l’infrastruttura internet manchi di efficienza e possa dar vita a potenziali problemi di connettività.

Una soluzione per le seconde case

Ma tranquilli, la soluzione esiste! Una connessione senza linea fissa rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che hanno seconde case in località di villeggiatura.

Questa tipologia di rete, infatti, non essendo vincolata a una particolare infrastruttura fisica, è la risposta per tutti coloro che necessitano di una connessione stabile e affidabile anche lontano dalla propria prima casa.

Esistono diversi operatori e diverse offerte che permettono di avere una connessione senza linea fissa, tra queste ne abbiamo selezionata una che, per rapporto qualità-prezzo e tempi attivazione, in questo momento, è molto interessante.



