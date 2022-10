Ugl Padova, aperto lo sportello consumatori

In un momento storico di grandi difficoltà famigliari e di costanti aumenti delle bollette e di contenziosi di altra natura con enti o aziende, molti cittadini padovani e le loro famiglie non sanno a chi rivolgersi per una probabile soluzione.

Sportello consumatori

Grazie alla stipula di una nuova convenzione con un legale, è stato inaugurato lo Sportello Consumatori UgCons, dove potranno recarsi tutti i cittadini che hanno avuto problematiche di varia natura: multe ingiuste, frodi commerciali, contratti vessatori dei gestori di telefonia, contratti bancari irregolari, assicurazioni, voli aerei annullati o in grande ritardo, bollette luce e gas anomale, consenso estorto illegalmente per la firma di contratti. Lo Sportello UgCons è aperto il giovedì pomeriggio nella sede Ugl di Galleria Berchet 3. A causa delle molte richieste di cittadini in difficoltà è consigliabile prendere un appuntamento telefonico allo 049 8024019 o scrivendo alla mail utl@uglpadova.it