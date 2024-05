La telecamera ha ripreso un'auto sul cavalcavia, che poi è ripartita

L'indagine del pubblico ministero Giorgio Falcone sulla morte di Giada Zanola, 34 anni, è partita in tempo reale subito dopo il rinvenimento del suo corpo senza vita sull'asfalto dell'autostrada A/4 all'altezza di Vigonza. Pur essendo in prima istanza l'ipotesi del suicidio la più accreditata, gli investigatori della Questura e della Polizia Stradale hanno visionato le immagini della videosorveglianza e hanno notato alle 3,30 del 29 maggio mattina un'auto ferma sul cavalcavia. Pochi minuti dopo si è allontanata per ricomparire a casa di Giada. Lavorando sotto copertura la Squadra Mobile ha cominciato a ricomporre ogni tassello della vicenda, fino a sentire a sommarie informazioni il compagno della donna, Andrea Favero. Di qui è cominciato un drammatico conto alla rovescia che ha portato alle ammissioni del reo confesso.

La ricostruzione del questore

Il questore Marco Odorisio ha commentato oggi 30 maggio la vicenda di Vigonza puntando il dito sul tema dei femminicidi su cui tanto è stato fatto negli ultimi tempi, ma che evidentemente non basta. Il pensiero corre all'omicidio di Giulia Cecchettin, alle speranze che questa scia di sangue si potesse fermare, ma di fatto la storia recente ci riporta ad un altro episodio drammatico in cui la mamma di un bimbo piccolo ha pagato con la morte. Il suo racconto dell'indagine lampo: «Tanto è stato fatto, ma tanto c'è da fare - ha detto il questore Marco Odorisio - e noi come Questura non ci fermeremo in questa lotta in piena sinergia con tutti gli addetti ai lavori. Quella che si presentava come un'ipotesi suicidiaria, la morte di Giada Zanola, man mano che gli investigatori della Polizia Stradale e della Squadra Mobile raccoglievano elementi, è venuto alla luce che di fatto gli spunti non collimavano con un suicidio. E' stata anche ricostruita la cosiddetta vittimologia, è emerso nell'ambito del rapporto di coppia, tra Giada Zanola e Andrea Favero, una relazione tossica che stava per concludersi. Episodi di violenza verbale e fisica, fino al tragico epilogo. Ieri sera 29 maggio le prime parziali ammissioni, al termine del quale essendoci elementi concreti di colpevolezza da parte del compagno, in accordo con il pubblico ministero, si è disposto il fermo e la traduzione in carcere».