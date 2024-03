Cciaa e commercialisti: un pomeriggio dedicato agli adeguati assetti delle imprese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sala gremita ieri pomeriggio in Camera di Commercio a Padova con oltre 100 tra commercialisti e imprenditori al convegno “Adeguati assetti tra obblighi normativi e gestione efficiente dell’impresa”, a confermare che gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili aziendali, unitamente alle pratiche di controllo rigorose, si rappresentano non solo una necessità, ma una vera e propria strategia di successo per le imprese che mirano alla crescita sostenibile e alla resilienza, anche di fronte alle possibili crisi. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, obbligatori per tutte le imprese, rappresentano la struttura e i sistemi interni di un'impresa, configurati per garantire una gestione efficace, la conformità alle normative vigenti e una corretta rendicontazione finanziaria. Essi comprendono l'organizzazione interna, le procedure amministrative, i controlli finanziari e il monitoraggio delle attività aziendali, essenziali per la sostenibilità e la crescita dell'impresa, nonché per prevenire e gestire tempestivamente eventuali crisi, come previsto dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che stabilisce i criteri e gli obblighi per la gestione aziendale, introducendo requisiti specifici per la prevenzione delle crisi aziendali e la gestione dell'insolvenza, con l'obiettivo di tutelare la continuità operativa delle imprese e proteggere i creditori. “La collaborazione tra il nostro Ordine professionale e la Camera di Commercio - ha dichiarato nei saluti di apertura Chiara Marchetto presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova - è finalizzata a sostenere le aziende del nostro territorio, promuovendo una cultura dell'eccellenza professionale e offrendo strumenti e conoscenze indispensabili per garantire la trasparenza l'efficienza e la conformità delle pratiche aziendali. Le PMI del nostro tessuto imprenditoriale sono ancora poco attrezzate per istituire un sistema di pianificazione economico - finanziaria come previsto dalla normativa, per questo motivo il ruolo dei commercialisti riveste un'importanza fondamentale perché come professionisti esperti nelle materie contabili, fiscali e amministrative siamo chiamati a fornire consulenza strategica e supporto operativo di qualità indirizzando l'imprenditore nella riflessione sullo stato attuale degli assetti dell’impresa e sull'eventuale necessità che vengano modificati o integrati, contribuendo così in modo significativo alla tutela e alla creazione del valore aziendale”. La gestione efficace dell’impresa, la trasparenza e la capacità di anticipare e gestire le potenziali crisi, non sono soltanto degli obblighi normativi, ma rappresentano le fondamenta per assicurare la continuità aziendale e la fiducia degli stakeholder in un panorama economico sempre più complesso e imprevedibile. Così gli adeguati assetti diventano un pilastro fondamentale per il successo e la sostenibilità delle imprese, influendo direttamente sulla capacità delle imprese non solo di rispondere in modo efficace le mutevoli esigenze del mercato, ma anche di gestire in modo efficiente le risorse di garantire la corretta valutazione dei rischi, con l’obiettivo di monitorare costantemente e preservare la permanenza della continuità aziendale. "La proficua collaborazione tra l'Ordine dei Commercialisti di Padova e la CCIAA - ha evidenziato Roberta Ranalli, consigliere segretario dell’Ordine e moderatrice del convegno - ha messo in evidenza l'importanza fondamentale degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che, al di là dell'obbligo normativo rappresentano una concreta opportunità per le imprese di crescita e di sviluppo, oltre che di compliance. Oggi, più che mai, è essenziale che le aziende comprendano e implementino queste strutture per navigare con successo le sfide del mercato. Il nostro convegno ha offerto strumenti e riflessioni tecniche per affrontare queste tematiche, evidenziando l'importanza di una gestione aziendale consapevole e proattiva." Il convegno ha visto gli interventi di Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, sul ruolo supportivo della CCIAA nella prevenzione della crisi d'impresa, offrendo una panoramica delle risorse e degli strumenti a disposizione delle imprese, del consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Padova Gianni Sarragioto sul quadro normativo attuale, i documenti e la giurisprudenza di riferimento; del commercialista Andrea Buso che si è concentrato sulla consulenza integrata all'impresa, coprendo temi come governance, sistemi informativi interni e gestione dei rischi, essenziali per l'adeguatezza organizzativa; dei commercialisti Massimo Strazzabosco e Luigi Barzazi che hanno esplorato ii doveri dell'organo di controllo e l'importanza degli adeguati assetti nella gestione delle procedure alternative e nella prevenzione delle responsabilità civili e penali. I lavori si sono conclusi con la presentazione di “Suite Finanziaria”, la piattaforma di Unioncamere ad ausilio dell’attività consulenziale del professionista verso le PMI, a cura di Andrea Malagugini dirigente area registro delle imprese e regolazione del mercato, mentre il commercialista Marco Codogno ha efficacemente illustrato il funzionamento della piattaforma con un intervento molto operativo per le imprese e i professionisti in sala.