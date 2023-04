Cittadella, tabù Modena da sfatare a tutti i costi

8589 giorni fa il Cittadella conquistava l'ultima e unica affermazione della sua storia allo Stadio Braglia di Modena. Era il 26 settembre 1999, era il campionato di Serie C1 girone A , era il Cittadella di mister Glerean e il suo 3-3-1-3 a far impazzire l'Italia intera, con Enrico Fantini a decidere la contesa al 94', mentre Lou Bega dominava le hit parade di tutta Italia con "Mambo N°5".



In serie B, se possibile, i precedenti sono anche peggiori, con il Modena imbattuto in casa contro il Cittadella negli otto incontri disputati. Basta questo per capire quanto la gara odierna, valida per la 31°giornata, contro l'ex tecnico del Padova, Attilio Tesser, è delicata per gli uomini di Gorini. Calcio d'inizio alle ore 16:15.

Vincere a Modena per agganciare gli uomini di Tesser e rimettere margine sulla zona Playout, spaventosamente vicina dopo le vittorie di Venezia e Cosenza nella giornata di sabato. Vincere a Modena per dimenticare un marzo disastroso: appena due punti in quattro incontri, contro rivali dirette in classifica come Spal, Brescia, Palermo e Perugia. Vincere a Modena per non vivere di solo passato, ma iniziare a mettere mattoni importanti per il futuro. A otto giornate dalla fine la temperatura si alza e l'unica cosa che conta in terra emiliana è fare punti.

Le formazioni

Solita pretattica in conferenza per Gorini con almeno un dubbio per reparto. Pavan insidia Perticone come partner di Frare nel cuore della difesa, con il capitano granata sempre prezioso e da gestire con cura in questo rush finale. Kastrati in porta, Salvi a destra e Giraudo a sinistra completano la linea a 4 di difesa. Di ballottaggio in ballottaggio, chi la spunterà tra Vita e Carriero in mediana? Il primo appare in vantaggio. Importante il rientro di Branca, confermato Mastrantonio, con Crociata ed Antonucci sicuri di un posto. Per l'ultimo posto in avanti sarà duello tra Maistrello, la scelta più logica, e Raul Asencio, la mossa a sorpresa. Nel Modena occhio all'ex Strizzolo, già 5 gol in questo 2023, rinato sulla Via Emilia.

Il resto della giornata

Le gare disputate ieri: Ascoli-Brescia 4-3, Cagliari-Südtirol 1-1, Venezia-Como 3-2, Parma-Palermo 2-1, Cosenza-Pisa 1-0, Bari-Benevento 2-0, Perugia-Frosinone 1-1. Genoa-Reggina 1-0 (giocata venerdì). Modena-Cittadella (oggi alle 16,15).



Classifica: Frosinone 63, Genoa 59, Bari 53, Südtirol 52, Cagliari 46, Pisa 45, Parma 44, Reggina 42, Palermo 42, Ternana 40, Como 39, Ascoli 39, Modena 38, Venezia 36, Cittadella 35, Cosenza 35, Perugia 34, Benevento 29, S.P.A.L 29, Brescia 28