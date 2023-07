Confabitare padova chiede un tavolo prefettizio per il caro affitti degli studenti universitari fuori sede

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari - in rappresentanza dei proprietari immobiliari, scrive al Prefetto di Padova Dr. Francesco Messina, facendosi portavoce della protesta degli studenti dell'Ateneo Padovano, che coinvolge tutta la provincia, per la grave emergenza abitativa, sollecitando un tavolo aperto a tutti i soggetti interessati per fornire una risposta alla protesta del "caro affitti" che ha scosso il Paese nelle ultime settimane. Il Presidente della sede di Padova, Avvocato Emanuele Mazzaro, sposa il pensiero di Alberto Zanni - Presidente Nazionale di Confabitare, affermando che “I proprietari immobiliari non possono essere esclusivamente responsabilizzati per affrontare questa emergenza.

I privati cittadini, proprietari-locatori, agiscono nel rispetto delle regole di mercato e dei principi costituzionali che tutelano la proprietà privata. Nell'ottica di dare una risposta efficacie e durevole, è fondamentale che tutti gli Enti pubblici, che hanno ridotto o eliminato i fondi di sostegno previsti, riassumano un ruolo attivo per offrire soluzioni adeguate agli studenti. La carenza di immobili, anche a seguito della conversione di molte unità al mercato turistico, ha causato un aumento esponenziale dei costi degli alloggi, diventando di fatto insostenibili per le famiglie degli studenti universitari, sfiorando in alcuni casi aumenti del 30/35% rispetto all'anno precedente. Altri fattori come l'inflazione, i rialzi dei prezzi dei servizi pubblici e del settore edile, oltre all'aumento dei tassi di interesse dei mutui, contribuiscono ad aggravare la situazione. L'avvicinarsi del nuovo anno accademico ripresenterà amplificato il problema”.

L'Associazione, riconoscendo altresì l'esistenza di casi pur isolati di locazioni abusive, in cui gli immobili non rispettano le normative igienico-sanitarie o vengono affittati a canoni ingiustificati o in "nero", anche con l'ausilio dei membri del direttivo di Padova Fabio Zampieri e Marco Parrella, operatori professionali del settore, si sta impegnando per sensibilizzare i cittadini locatori al rigoroso rispetto delle regole, supportandoli nel percorso locativo. Pertanto, Confabitare sottolinea l'importanza di un rigoroso controllo da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate per prevenire contratti in nero e locazioni che violano le disposizioni vigenti. Al fine di affrontare efficacemente questa emergenza abitativa, Confabitare ha chiesto la convocazione urgente di un "Tavolo" prefettizio che coinvolga tutti i soggetti competenti. L'Associazione auspica la partecipazione di tutte le figure rilevanti del tessuto amministrativo e socio-economico locale. Confabitare si augura che questo Tavolo sia finalizzato all'analisi e alla valutazione delle problematiche evidenziate, al fine di adottare misure concrete per affrontare l'emergenza abitativa degli studenti universitari sede.