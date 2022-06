Il 1 luglio il Giro del Veneto passa per Montegrotto: ecco le strade temporaneamente chiuse

Venerdì 1 luglio, da Montegrotto si terrà la partenza della quarta tappa dela gara ciclistica “ Montegrotto – Arcade - 30° Giro del Veneto”. Il ritrovo dei ciclisti avverrà alle ore 12.00 in Piazza Roma (Municipio) e la partenza ufficiale avverrà alle ore 13.15 da Piazza Roma con direzione Via Caposeda verso Torreglia.

Viabilità

La circolazione stradale sarà temporaneamente sospesa su tutto il percorso della competizione per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti. Per ragioni di sicurezza, nell’area più vicina a Piazza Roma, punto di partenza della corsa e ritrovo dei concorrenti, saranno disposte le seguenti deviazioni al traffico:

I veicoli provenienti da Viale Stazione con direzione Piazza Roma saranno deviati su Via dei Colli/Via Castello;

I veicoli provenienti da Via dei Colli e Via Castello diretti in Piazza Roma saranno tutti deviati su Viale Stazione;

I veicoli provenienti da Corso Terme con direzione Piazza Roma saranno deviati su Via Roma (Strada Romana) con direzione Padova e viceversa;

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00, l’autobus di linea proveniente dal capolinea di Turri e diretto verso Abano Terme/Padova devierà temporaneamente il proprio tragitto su Via Claudiana/Plinia.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti,

È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade od aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

È fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.