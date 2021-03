100 anni, gli auguri del sindaco alla sampietrina Clementina Barone

Il sindaco Riccardo Mortandello ha portato oggi un mazzo di fiori a Clementina Barone, cittadina di Montegrotto Terme che compie 100 anni. Clementina è nata ad Alessandria d’Egitto ed è cresciuta in Grecia, seguendo il padre che era direttore d’orchestra. Durante la guerra, in Grecia, ha conosciuto il marito, maresciallo dei carabinieri e assieme a lui è venuta in Italia, dove ha girato diverse città. La coppia si è poi stabilita a Montegrotto Terme dove l’unico figlio della coppia, Antonio Vignoli, ha lavorato per 40 anni fino alla pensione.