I 100 anni del Ponte sull'Adige

Una cerimonia alla presenza dei sindaci della zona e il Presidente della Provincia, Fabio Bui, per festeggiare il centenario del ponte sul fiume Adige che collega Anguillara Veneta, in provincia di Padova, a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo.

Centenario

«Cento anni fa, subito dopo il conflitto bellico, la ripartenza si segnava con le costruzione di infrastrutture – ha detto il Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui - Oggi abbiamo ancora bisogno di infrastrutture per fare in modo che il nostro territorio sia all’altezza della competitività europea e in grado di rilanciare le tante produzioni locali di eccellenza presenti nella nostre comunità. Ecco il senso di questa bellissima giornata trascorsa ad Anguillara».

