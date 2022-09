101 anni, Borgoricco festeggia una new entry nel club dei 100

La Fondazione Oic Onlus, sabato 24 settembre nella sua residenza Anna Maria Bressanin di Borgoricco (Pd) si festeggiano i 101 anni della sig.ra Mercede Bettin, nata a Santa Maria di Sala il 24 settembre 1921 e ospite della residenza Oic da marzo 2022.

Mercede

Per l’occasione è in programma una festa alle 15.30 a cui parteciperà insieme e il parroco, ai volontarie e ai familiari più stretti anche il sindaco Alberto Stefani. Mercede, che tutti chiamano Elena, è nata a Stigliano di Santa Maria di Sala da marzo 2022 fa parte della grande famiglia Oic. La signora Mercede Bettin (detta Elena) riceve così ufficialmente la tessera dell’esclusivo “Club Over 100 – Ricomincio da Zero”, riservata ai soli centenari e ultracentenari, per valorizzare la ricchezza di vita ed esperienza dei longevi.