10eLotto, tanti premi in Veneto, anche nel padovano

Il Veneto torna a sorridere con il 10eLotto: nel concorso del 2 luglio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 46 mila euro.

La più alta di queste è arrivata a Resana, in provincia di Treviso dove un giocatore ha centrato un premio da 20 mila euro grazie a un 3. Sempre a Resana, poi, da segnalare una vincita da 9 mila euro con la stessa combinazione. Un 6 Oro da 9 mila euro, invece, ha premiato un fortunato giocatore di Fossalta Di Piave, in provincia di Venezia, mentre a San Martino Di Lupari, in provincia di Padova, un 4 Doppio Oro ha portato a una vincita di 8 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,1 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.