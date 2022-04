25 aprile, Montegrotto Terme festeggia in piazza Libertà a Turri

Il Comune di Montegrotto Terme torna a festeggiare il 25 aprile in presenza. Un programma denso di appuntamenti che prevede diverse iniziative.

Programma

Al mattino infatti l’amministrazione comunale sarà presente alla sentita processione della Madonna Nera che come tradizione si svolgerà per le strade di Montegrotto Terme. Nel pomeriggio è invece prevista alle 16.30 in Piazza Liberà a Turri, la cerimonia istituzionale della Festa della Liberazione.

Bandiera

Dopo gli onori della bandiera, ci saranno gli interventi del sindaco, Riccardo Mortandello e d’un rappresentante della sezione Terme Euganee dell’Anpi, associazione nazionale partigiani d’Italia.