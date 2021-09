Scheletri e Olocausto protagonisti del corteo No Vax: «Tra un po' cammineremo tra i cadaveri»

Anche oggi 25 settembre circa 4000 manifestanti si sono riversati per le vie del centro per protestare contro i decreti che impongono il Green Pass per far fronte all'emergeza sanitaria. Leggermente modificato il percorso rispetto allo scorso weekend, ma comunque traffico in tilt su viale Codalunga. Padova è ormai diventato il centro veneto più frequentato, visto che oggi in molti sono arrivati dalla provincia e dalle altre città della regione, dove invece il fenomeno fatica a prendere piede. In 50 a Venezia e poche centinaia a Verona. Zero nelle altre città. Nello stesso tempo però è tra le città italiane con il più alto numero di vaccinati (quasi 90%). Immagini e frasi forti quelle raccolte oggi durante la manifestazioni. Dai megafoni i leader del corteo hanno più volte paragonato la vaccinazione di massa allo sterminio degli ebrei avvenuto durante la seconda guerra mondiale. «Tra un po' cammineremo tra i cadaveri» ha detto qualcuno, mentre nel frattempo da una settimana è stato dato il via libera alla terza dose. Per questo risulta anche complicato distinguere (come invece vorrebbero loro) i manifestanti No Vax da quelli No Green Pass, che ormai si presentano insieme e a braccetto. Durante il corteo alcuni commercianti hanno protestato vivacemente contro di loro, evidenziando come i loro cortei ogni sabato stiano danneggiando il loro lavoro, trovando però come risposta un sit in proprio davanti alla loro vetrina.

