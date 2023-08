6 bar e 12 esercizi segnalati all'Usl per precarie condizioni igienico sanitarie

Nei primi giorni di agosto in tre distinte giornate, glia agenti della Polizia Locale di Padova hanno effettuato una serie di controlli in aree e strade attorno alla zona della stazione che ha coinvolto complessivamente 56 operatori e tre unità cinofile addestrate alla ricerca di stupefacenti.

Sono state oggetto di accurato controllo via Tommaseo, via Donghi, le aree verdi poste a ridosso della Torre Belvedere e di via Foscolo, Piazza De Gasperi e il Park Canova. Gli interventi hanno avuto come obbiettivi principali il controllo delle persone presenti in area pubblica, la ricerca di sostanze stupefacenti in possesso di persone o nascoste sul territorio e la regolarità della gestione di negozi e pubblici esercizi su cui erano pervenute segnalazioni per alcune criticità da parte di cittadini residenti.

Su 120 veicoli controllati sono stati sanzonati 24 conducenti. Ci sono state anche 12 segnalazioni all'Usl per le precarie condizioni igienico sanitarie di alcuni esercizi presenti in quella zona. Per quanto riguarda gli stupefacenti, sono stati rinvenuti e sequestrati 22,81 i grammi recuperati di hashish e 15 gr di marijuana. Non un gran bottino, stiamo parlando di meno di mezzo etto di quelle che vengono definite droghe leggere, che suggerisce che chi bivacca cercando facili soluzioni per sopravvivere, come lo spaccio al dettaglio appunto, non è Pablo Escobar ma sono coloro di cui le grandi organizzazioni sfruttano per far arrivare le sostanze a chi le cerca.