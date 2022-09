Arrivano altre 60 telecamere antispaccio nei quartieri più periferici

Arrivano altre 60 telecamere di videosorveglianza "anti-spaccio" nei quartieri. L'amministrazione ha pattecipato ad un bando ministeriale da 300 mila euro per aumentare ulteriormente il numero di telecamere, pronte a riprendere gli scambi di droga soprattutto tra Mortise, Arcella, Montà, Torre, Palestro e Guizza. «Nei primi 5 anni di mandato abbiano installato circa 600 telecamere, arrivando ormai ad averne in città più di 800. Questo delle periferie è un passaggio importante, anche se io sono fermamente convinto che aiuteranno a risolvere il problema, ma che non sia questo l'unico modo» spiega l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina.

Dove

L'amministrazione deve ancora decidere dove installarle, in attesa di un confronto con i vertici delle forze dell'ordine e il prefetto Raffaele Grassi. Il bando però obbliga a metterle nelle periferiee quindi sicuramente saranno coinvolte l'Arcella, piazzale Cuoco alla Guizza e Paltana, dove ultimamente il fenomeno è cresciuto. Anche Palestro potrebbe essere tra le selezionate, oltre a Torre, Mandria e Mortise. «Sulla sicurezza stiamo lavorando moltissimo – chiude Bonavina - .Adesso è il momento di implementare nelle periferie perché in centro la presenza c'è. Stiamo installando telecamere anche nei parchi, nelle aree verdi e all'isola Memmia in Prato della Valle. E' sicuramente un deterrente, ma io rimango convinto che la sicurezza passa attraverso la riqualificazione urbanistica della città, lo sport e la socialità. Quella è la strada: ci vuole la prevenzione, sorveglianza e presenza e noi stiamo progettando in tutte e tre le direzioni».