Centopercentoanimalisti, attacco alla gestione del parco Colli

Ancora crtitiche e attacchi da parte dei Centopercentoanimalisti alla gestione del Parco Colli, soprattutto sulla questione della presenza dei cinghiali: «Continua da anni la mala-gestione del parco. Ad esser presi di mira (e non solo metaforicamente) sono soprattutto i Cinghiali: il presidente del Parco Roberto Betto vuole ne siano uccisi 2000 entro quest’anno, ma sogna l’eliminazione totale della specie nel territorio (il che si chiama biocidio). Porta come scusa le solite lamentele della CIA, associazione degli agricoltori, alla quale abbiamo suggerito di chiedere il rimborso dei danni ai responsabili della presenza dei Cighiali: i cacciatori e le associazioni venatorie che li hanno introdotti per servire da bersaglio.Alla situazione annosa si aggiunge ora la demenziale trovata di autorizzare 15 depravati a cacciare con arco e frecce. Il Parco diventa sempre più un inferno per gli Animali: e pensare che c’è chi vorrebbe fosse eletto a Patrimonio dell’Umanità! Invece si pone sempre più l’esigenza di togliere la gestione del Parco agli attuali politicanti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Manifesti

Nella notte tra il 30 e 31 luglio, Militanti di Centopercentoanimalisti hanno tappezzato, Baone, Galzignano, Arquà Petrarca, Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, Vò, Teolo, Faedo, Este (sede ente parco compresa), con manifesti di denuncia sul vero “patrimonio” del Colli Euganei, ma soprattutto la sofferenza causata dalle frecce ai poveri Animali infilzati.