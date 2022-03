A 13, chiusa per una notte uscita Terme Euganee

Sarà chiusa, per una notte, l'uscita Terme Euganee, sulla A13 Bologna-Padova. Questo per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

Lavori

Questo lavoro sarà effettuato in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 marzo. Sarà quindi chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Padova sud o di Monselice.