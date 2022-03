A Montegrotto la visita della presidente dell'associazione che mette insieme le città termali europee

Ehtta è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che rappresenta più di 50 città e territori termali in tutta Europa. A questa associazione di città europee storiche termali appartiene anche Montegrotto Terme che in occasione della visita della direttrice ha confermato di voler intraprendere una rinnovata collaborazione affinché Montegrotto Terme, e di conseguenza la destinazione turistica Terme e Colli Euganei, possano entrare nel circuito dell’associazione. Una realtà viva e molto dinamica certificata dal 2010 presso il Consiglio d’Europa per la gestione dell’itinerario Europeo dei Borghi Storici Termali, nell'ambito del programma Itinerari Culturali.

Terme

EHTTA è stata fondata nel 2009 a Bruxelles (Belgio) e una delle mission è quella di favorire delle azioni di cooperazione che mirano a valorizzare e preservare il patrimonio culturale termale in Europa cercando di creare una rete solida e permanente per incoraggiare la protezione e la valorizzazione del patrimonio termale, artistico e culturale in tutta Europa. Nel 2010 è stato certificato dal Consiglio d'Europa come Itinerario Culturale Europeo, uno dei 40 in tutta Europa.

EHTTA

La direttrice, la tedesca Simone Zagrodnik, è stata accolta dal Sindaco Riccardo Mortandello, da Ilenia Mantoan dell’ufficio cultura e da Wally Cesaron dell’ufficio informazioni turistiche. Dopo aver visitato il museo del termalismo antico e del territorio, grazie alla disponibilità dell’Hotel Neroniane si è svolto un vero e proprio Educational tour per conoscere le peculiarità dell’emungimento delle acque salsobromoiodiche termali e per capire il funzionamento delle vasche di fango, la maturazione dello stesso e gli effetti terapeutici derivanti dai principi attivi delle alghe che si creano quando il fango viene messo a contatto con l’acqua termale.

Lobby

«Il nostro territorio deve puntare a progetti di rilevanza internazionale - afferma il Sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello - innanzitutto per fare sentire la nostra voce facendo lobby a livello europeo, rivendicando l’ancestralità e la millenarietà delle nostre terme e per orientare le politiche comunitarie a tutela del termalismo, degli imprenditori del bacino termale con la logica di preservare la risorsa che ci rende unici, di potenziare l’unione tra vacanza curativa e quella rigenerativa grazie all’ambito euganeo che ci circonda, che deve essere interpretato come un tutt’uno con il bacino termale. Voglio ringraziare della visita la direttrice di Ettha assicurando un impegno costante per sfruttare le tante occasioni che l’associazione può dare alla nostra città e al nostro territorio«.