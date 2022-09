A Montegrotto Terme arriva il «mercatino dei bambini e dei ragazzi»

Un mercatino dei bambini e dei ragazzi per vendere e comprare libri, giochi usati o oggetti costruiti con creatività: sarà un occasione di gioco, scambio e socializzazione.

Proposta

Al prossimo Consiglio comunale verrà presentata una proposta di regolamento con l’obiettivo di inaugurare il primo mercatino dei bambini e dei ragazzi a Montegrotto Terme già il prossimo 9 ottobre, in contemporanea con il mecatino dell’antiquariato. Poi, se avrà successo, l’iniziativa potrà essere ripetuta anche più volte nel corso dell’anno. «Sarà - spiega la vicesindaca Elisabetta Roetta - un’occasione per i bambini e ragazzi per sperimentare la vendita, per negoziare, per incontrare e scambiare, per liberarsi di oggetti ma anche per inventare e costruirne di nuovi per la vendita. Ma soprattutto sarà anche un modo per socializzare, per passare una domenica insieme anche fra adulti, visto che dovranno essere presenti per "vigilare" sulle vendite/acquisti».

Regolamento

Il regolamento prevede che possano essere vendute solo cose già usate oppure realizzate artigianalmente dai bambini: giocattoli e peluche, libri e fumetti, figurine, palloni, giochi di società, gadgets vari, carte, cartoni animati e film, cd musicali, videogiochi e tanto altro ancora. Non sarà invece consentito vendere o scambiare articoli nuovi, abbigliamento e calzature, prodotti infiammabili, animali, generi alimentari e qualsiasi articolo reputato non attinente allo spirito e alle finalità del mercatino. «Ci piace - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - anche l’idea del riciclo, l’idea che giochi che possono non essere più interessanti per un bambino, magari perché cresciuto, possano trovare nuova vita con qualcun altro».

Mercanzia

Potranno esporre la loro mercanzia bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni residenti a Montegrotto Terme, dopo essersi iscritti con un modulo che sarà disponibile sul sito del Comune e aver da ricevuto una «tessera» con l’autorizzazione giornaliera per la vendita. I partecipanti dovranno sempre essere accompagnati e assistiti da un genitore o da un adulto incaricato, che non potrà però partecipare direttamente alla vendita e alla contrattazione. Il Comune fornirà a tutti i partecipanti un tavolo e una sedia per la mercanzia.