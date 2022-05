A Piazzale Gasparotto nasce Stria e ad inaugurarlo arriva Zerocalcare

«L'idea è quella di contribuire, insieme alle realtà già presenti, a rigenerare uno spazio come quello di Piazza Gasparotto che necessita non solo di telecamere e polizia ma soprattutto di socialità e nuove forme di cooperazione», spiega uno degli attivisti che ha dato vita a questa nuova esperienza. «Creare socialità attraverso proposte culturali, ci pare il modo migliore per farlo». E' Omid Firouzi Tabar che ci racconta come è venuta l'idea di invitare Zerocalcare, una delle icone del fumetto contemporaneo che quest'anno ha fatto anche il suo ingresso nel mondo delle serie tv. Un successo, "Strappare lungo i bordi", come tutte le opere dell'artista romano. Zerocalcare è molto legato al suo quartiere che mai abbandona, a parte per le serate di presentazione nelle quali viene coinvolto. E' forte il legame con Rebibbia, che lascia sempre malvolentieri. E' proprio questo tipo di sensibilità per il territorio che ha spinto il fumettista a sostenere questa esperienza. Stria, così si chiama il nuovo spazio, aprirà le sue attività proprio con l'incontro con Michele Rech, in arte Zerocalcare. Con lui lo scrittore e disegnatore di graphic novel, Claudio Calia, che condurrà la serata del 26 maggio.