A processo per frode fiscale: assolto con formula piena il top manager di "O bag", Michele Zanella

Michele Zanella assolto perchè il fatto non sussiste. Il manager e amministratore delegato di 'O Bag', il colosso padovano nella produzione di borse colorate e personalizzabili che oggi conta 400 punti vendita nel mondo, era stato accusato di frode fiscale. «Tutto nasce un bel giorno, mentre sei nel massimo della tua operatività e così per caso ti piomba la Guarda di Finanza nei tuoi uffici. Sono quei fulmini a ciel sereno che non ti aspetti mai quando porti avanti una condotta societaria più che seria e professionale, senza una sbavatura amministrativa - racconta Zanella - .Eppure, senza se e senza ma, parte l'indagine». Su Michele Zanella c'è il sospetto della Guardia di Finanza: ha nascosto al fisco oltre 16milioni di euro grazie a una triangolazione per il pagamento delle royalties in Inghilterra e nelle isole Cayman. Ipotesi che costerà a Zanella e ai suoi il sequestro preventivo di tutti i beni.

L'accusa

Zanella & C. vengono indagati per frode fiscale («quella frode che ha permesso alla società di dedurre, nelle annualità d’imposta dal 2012 al 2016, costi per royalties non dovute per un importo pari a 16,6 milioni di euro, con un’evasione complessivamente quantificata di oltre 4 milioni di euro» si legge nelle carte). C'è il rinvio a giudizio e si va a processo. «Un'accusa che non stava nè in cielo e nè in terra, ma quando ti rinviano a giudizio, devi lottare per far valere le tue ragioni». Sabato la sentenza di assoluzione a Roma perché il fatto non sussiste: «L'unica conclusione possibile per una causa che non si sarebbe dovuta tenere, le carte parlavano chiaro sin dal primo momento, nessua frode fiscale»