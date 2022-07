"A spasso nell’Universo", la Serata Astronomica al Parco Cesarotti

Venerdì 22 luglio alle ore 21.00 si terrà l'appuntamento "A spasso nell’Universo – Serata Astronomica. Marte il pianeta rosso e la sua esplorazione" all’aperto al Parco Cesarotti organizzato dalla Pro Loco di Selvazzano Dentro con il Gruppo Astrofili Padova in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro.

Astrofilo

E’ in programma la videoproiezione commentata dall’astrofilo Cosimo Millevoi che descriverà le caratteristiche del pianeta rosso, le posizioni orbitali ideali per intercettarlo ed i numerosi programmi scientifici elaborati anche in previsione di una colonizzazione futura da parte dell’uomo. Seguirà, tempo permettendo, la tradizionale osservazione guidata della volta celeste con i telescopi. In caso di maltempo è previsto il recupero venerdì 29 luglio 2022.

“Venerdì 22 luglio ammireremo un meraviglioso spettacolo che ci regala la natura – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della nostra Pro Loco, sempre presente e disponibile in tantissime iniziative del territorio, di organizzare una serata straordinaria in cui staremo con il naso all’insù ad osservare tutto ciò che riusciremo a vedere ad occhio nudo o con i cannocchiali debitamente posizionati al Parco Cesarotti. Un ringraziamento speciale al Gruppo Astrofili di Padova e al relatore Cosimo Millevoi che ci accompagneranno in un viaggio nell’Universo alla scoperta dei pianeti, delle stelle, delle emozioni che suscita il conoscere mondi così lontani ma in fondo così vicini. Allora appuntamento a venerdì pronti all’esplorazione di Marte il pianeta rosso”.