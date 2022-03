A13 Bologna-Padova, chiusa per una notte stazione Terme Euganee

Anche questa settimana, in orario notturno, sulla A13 Bologna-Padova, saranno effettuati degli interventi che prevedono la chiusura temporanea di una stazione.

Pavimentazione

In particolare, alle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 marzo, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee. In entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.