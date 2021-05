A13: chiuso per una notte allacciamento con A4

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, sarà chiuso l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. L'intervento sarà effettuato dalle 22 di mercoledì 5 maggio, per concludersi la mattina del 6.

Alternative

In alternativa, dopo l'uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina, con rientro sulla A4 alla stazione di Padova est.