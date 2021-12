A13 e A4, niente cantieri durante le feste

Nel periodo natalizio, la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha programmato la sospensione di tutte le attività di cantiere lungo le tratte di competenza A31 Valdastico e A4 Brescia - Padova, “salvo la necessità di cantieri urgenti e improcrastinabili” al fine di rendere più scorrevole il traffico autostradale nel periodo festivo. Tale disposizione inizierà a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 6.00 di venerdì 7 gennaio 2022. Il traffico dovrebbe risultare, così, più fluido e nella massima sicurezza.

Cavalcava

Proseguiranno solamente i lavori di costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia, per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona in Comune di San Martino Buon Albergo e i lavori al km 318+000, tra i caselli autostradali di Montebello e Montecchio, in entrambe le carreggiate, per la realizzazione dell’interconnessione con la strada Pedemontana Veneta.

Tangenziali

Potrebbero proseguire inoltre le attività di cantiere lungo la Tangenziale sud di Verona, per la riqualificazione delle barriere di sicurezza tra l’autostrada A4 Brescia – Padova e la Tangenziale sud di Verona, senza interessare la sede autostradale. Sarà possibile qualche deroga per lavori ritenuti urgenti.