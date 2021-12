Sono state annullate le chiusure, sulla A13 Bologna-Padova, del tratto compreso tra Rovigo e Boara verso Padova, che erano previste nelle due notti di martedì 28 e di mercoledì 29 dicembre. Questo per permettere a chi si deve spostare durante le festività di non incorrere in cantieri e così evitare disagi agli automobilisti.