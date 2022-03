A4, lavori i caselli di Grisignano e Padova

Per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in A4 Brescia - Padova, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest (dal km. 345+600 al Km 347+800), in carreggiata est (direzione Venezia) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di venerdì 4 alle ore 6.00 di sabato 5 marzo 2022.

Corsie ridotte

Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie ridotte di marcia dalle ore 6.00 di sabato 5 marzo alle ore 24.00 di domenica 6 marzo 2022. La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.