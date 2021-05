A4, lavori tra Padova Ovest e Grisignano

Contemporaneamente ai lavori verrà chiusa l’Area di Servizio Limenella per rifacimento pavimentazione

In A4, per lavori di realizzazione flesso e rifacimento pavimentazione, tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano si viaggerà su due corsie di marcia.

Lavori

Dalle ore 20.00 di giovedì 6 maggio, quindi, fino alle ore 6.00 di lunedì 10 maggio, si viaggerà su due sole corsie di marcia. Contemporaneamente ai lavori verrà chiusa l’Area di Servizio Limenella per rifacimento pavimentazione. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare alla settimana successiva.