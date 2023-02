Un colpo di pistola per farla finita, ma il pm apre un fascicolo d'indagine

Si è con tutta probabilità tolta la vita all'interno di un appartamento dell'hotel Belvedere di Abano. Il pubblico ministero Maria D'Arpa ha aperto un fascicolo sulla vicenda per fare chiarezza sull'accaduto. La vittima aveva 47 anni. Sulla donna verrà effettuata l'autopsia.

Cosa è successo

Venerdì 24 febbraio la donna, non appena è rimasta sola nell'appartamento secondo una prima ricostruzione avrebbe preso una pistola per farla finita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non ci sarebbe alcun dubbio sulla tesi del gesto di autolesionismo, ma sono state decise analisi più approfondite per fugare qualsiasi dubbio. La quarantasettenne, assieme al fratello, era la proprietaria dell'albergo dove risiedeva. Quello che lascia sgomenti i familiari è che la donna pare non avesse alcun problema nè di salute nè di soldi. Gli investigatori non hanno rinvenuto alcuno scritto che giustificasse l'insano gesto. L'autopsia, in tal senso, scioglierà ogni dubbio.

Come chiedere aiuto

A chi vive momenti di particolare fragilità indichiamo i seguenti numeri telefonici a cui affidarsi.

- Telefono Amico: 199.284.284 - 02 2327 2327

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678