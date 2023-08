Alla guida di un'auto rubata, sorpreso dai carabinieri e denunciato

Un tunisino di 53 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato ieri sera 7 agosto per ricettazione. Durante un posto di controllo effettuato dai carabinieri del Radiomobile di Abano nel centro della città termale, i militari hanno fermato un'auto per un normale controllo guidata appunto dal nordafricano. Il comportamento piuttosto nervoso del conducente ha convinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti.

Cosa è successo

L’uomo alla guida, apparentemente della propria auto, è stato fermato da una pattuglia per un controllo di routine e consegnati i regolari documenti le forze dell'ordine hanno notato che l’autovettura non era a lui intestata. I militari insospettiti hanno eseguito ulteriori accertamenti sul veicolo scoprendo che il 29 luglio scorso a Padova la stessa auto è stata rubata. Chieste spiegazioni in merito l’uomo non ha saputo motivare l’evento, inoltre dopo una perquisizione del mezzo, al fine di verificare se l’uomo nascondesse altri oggetti rubati, nei sedili posteriori dell’auto è stata trovata una bicicletta anch’essa oggetto di furto. L’auto è stata sequestrata a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Da valutare se il tunisino abbia materialmente commesso il furto o abbia comprato il mezzo da terzi.