Litiga con l'affittuario e dà fuoco alla porta di casa: arrestato

Tra proprietario di casa e affittuario l'armonia è finita bruscamente ieri, 31 agosto, e per poco la situazione non degenerava in maniera drastica. E' successo tutto ad Abano Terme in un appartamento di via Trento. Sono dovuti intervenire i carabinieri e i vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza. Protagonisti del fuori programma un uomo di 75 anni originario della Macedonia e la persona italiana che vive nel suo immobile. Da quanto si è appreso non vi erano problemi economici in atto. L'affittuario ha sempre pagato regolarmente la retta e prima di ieri non si erano mai verificate situazioni di tensione. Questo avvolge ancor più nel mistero la plateale reazione del proprietario delle mura.

La cronaca

Nella tarda mattina di ieri, l’uomo, originario della Macedonia, pensionato e incensurato, ha avuto un acceso diverbio con il locatario dell’immobile di sua proprietà. A dare l'allarme al 112 sono stati i residenti del palazzo che hanno sentito le urla e hanno temuto stesse accadendo qualcosa di grave. Al loro arrivo i carabinieri del Radiomobile di Abano e della locale stazione, si sono trovati a dover domare le fiamme con gli estintori in dotazione. Il settantacinquenne, infatti, poco prima con un accendino e una tanica di benzina ha appiccato il fuoco alla porta dell’appartamento. Il tempestivo intervento dei militari ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all’interno dell’appartamento dove era presente la vittima. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno completato l'opera e messo in sicurezza l'area. I militari, dopo avere sequestrato l’accendino e le taniche di benzina vuote hanno arrestato il 75enne. L’uomo, accompagnato al carcere di Padova, dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di tentato incendio aggravato.