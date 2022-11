Caserma di Abano ai "box": ma la stazione mobile garantisce continuità per le esigenze degli utenti

Cede il soffitto della caserma della Compagnia di Abano, carabinieri costretti a traslocare a Montegrotto in attesa che vengano terminate le operazioni di ristrutturazione. Mercoledì il sindaco di Abano Federico Barbierato ha emesso un’ordinanza urgente di chiusura temporanea per inagibilità del fabbricato sede del Comando Compagnia di Abano Terme. Il provvedimento si è reso necessario a causa del pericolo di distacco dell’intonaco dai solai verificato dall’ufficio Tecnico comunale, il cui intervento era stato richiesto da personale dell’Arma.

Nessun disagio per gli utenti

Il servizio di presidio e controllo del territorio non ha subito alcuna flessione ed è garantito ininterrottamente, 24 ore su 24, dalla presenza di una Stazione Mobile, pienamente funzionale ed equipaggiata anche per la ricezione delle denunce, ma anche dalle pattuglie dalla locale stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile, i cui uffici sono stati temporaneamente dislocati presso la vicina stazione Carabinieri di Montegrotto Terme. Anche le funzioni della Centrale Operativa, compreso il servizio di risposta al 112, continuano ad essere assicurate dalla omologa struttura del Comando Provinciale di Padova, dove opera personale dedicato alle sole esigenze del territorio della Compagnia di Abano Terme.

Lavori in corso

Il Comune ha già avviato le procedure per l’inizio dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dello stabile. In attesa del completamento degli interventi necessari, l’intero Reparto sarà a breve riposizionato presso i locali della caserma di Abano Terme, recentemente ristrutturati dall’amministrazione comunale. Tali uffici saranno presi in carico dall’Arma al termine degli adempimenti burocratici in via di rapida definizione. La situazione è attentamente seguita dall’Arma, dalla Prefettura e dall’amministrazione comunale che stanno lavorando in stretta sinergia per il tempestivo ripristino delle condizioni infrastrutturali.