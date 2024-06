Senza documenti, aggredisce i carabinieri: arrestato

E' andato a trovare un conoscente ad Abano Terme che si trova in regime di arresti domiciliari. Nel cuore della notte tra il 24 e il 25 giugno sono arrivati i carabinieri per il tradizionale controllo alla persona gravata dalla misura restrittiva. I militari trovando il conoscente con lui gli hanno chiesto i documenti, ma quest'ultimo ha riferito di esserne sprovvisto. Stiamo parlando di un trentaduenne brasiliano già noto alle forze dell'ordine.

Gli accertamenti

Di fronte ad un cittadino senza documenti e tra l'altro a casa di una persona soggetta a restrizioni, i militari non hanno potuto far altro che invitarlo a seguirli in caserma. In un primo momento lo straniero non ha opposto alcuna resistenza. E' apparso collaborativo. Poi la situazione è degenerata. Sono volati calci e pugni e inevitabilmente sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Indagini in corso per capire cosa ci facesse a casa di un uomo sottoposto alla misura dei domiciliari. Anche per queest'ultimo guai in vista visto che non poteva ricevere persone a casa.