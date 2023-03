Angela Lupasco è rimasta vittima di una caduta accidentale nel canale

Il corpo di Angela Lupasco, 45 anni originaria della Moldavia, ma residente ad Abano Terme non presenta segni di violenza. E' quanto emerso dagli accertamenti effettuati dal medico legale Rafi El Mazloum sulla salma ripescata martedì 21 marzo a pranzo nel canale Rio Caldo proprio ad Abano. Le ustioni sul corpo sono dovute alla temperatura dell'acqua della canaletta che raggiunge anche i 40 gradi e ha agevolato il processo di decomposizione.

Le cause

Le cause che hanno portato alla rovinosa caduta nella canaletta caratterizzata dall'acqua bollente termale sono di natura accidentale. La donna potrebbe essere stata tradita da un malore, o da una banale scivolata. Escluse fin da subito le ipotesi legate ad un possibile gesto volontario. Dai primi accertamenti Angela Lupasco non aveva un lavoro. A parte la persona che ha dato l'allarme ai numeri d'emergenza non sono stati trovati ulteriori testimoni che possano ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna. Aveva un convivente e un figlio che risiede in Romania.