La "banda del cruscotto" sventra un'altra auto. La vittima è illustre

Dopo Noventa Padovana, Cadoneghe e Albignasego, anche Abano Terme è diventata terra di caccia per i ladri di componentistica di auto marchiate Bmw. A trovarsi l'auto smembrata, una Bmw X6, è stato ieri mattina, 27 ottobre, l'avvocato Sabrina Fortin, che ha un ruolo attivo anche nel mondo della politica del centrodestra. La super car era parcheggiata nel cortile della sua abitazione, al risveglio davanti ai suoi occhi si è materializzato uno spettacolo spettrale.

Il furto

I ladri, su cui da diverse settimane stanno indagando i carabinieri del Comando Provinciale di Padova, in maniera chirurgica, hanno portato via tutti la strumentazione elettronica e il volante. Spariti anche un paio di occhiali e un giubbotto di proprietà della professionista. A dimostrazione che ad agire è stata una banda di ladri specializzati, nessuno si è accorto di rumori sospetti o di presenze estranee nei paraggi. Chi ha depredato l'auto dell'avvocato, l'ha fatto con una precisione e un'attenzione tipica di chi da tempo si occupa di questo tipo di attività illecita. Numeri alla mano, il furto ha fruttato ai malviventi un bottino di circa 20mila euro.

I precedenti

Da settembre sono ormai più di una decina le auto che hanno subito questo trattamento. Parliamo principalmente di Bmw, ma ad essere attenzionate sono state anche alcune Audi e Mercedes. Si indaga nella malavita dell'Est non solo per identificare gli autori delle razzie, ma anche per il mercato illecito della ricettazione. I carabinieri chiedono alla collettività massima collaborazione per tentare il prima possibile di stringere il cerchio attorno alla "banda del cruscotto".