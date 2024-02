Violenta lite fuori dal bar: due clienti denunciati

Ruba il telefono cellulare al cliente di un bar. Denunciati entrambi. Nella notte di giovedì 15 febbraio, in un bar di via Nazioni Unite ad Abano Terme, un trentenne tunisino, a cui il titolare aveva vietato l’ingresso perché ubriaco, stava creando problemi all’esterno dell’esercizio tanto da indurre il titolare a chiedere ad un cliente, un 37enne tunisino, di provare a parlare con il suo connazionale e portarlo alla ragione. Ma una volta fuori l’esagitato ha strappato il telefono di mano al cliente e, rifiutando di restituirlo, si è allontanato.

Il proseguo della vicenda

A quel punto il derubato ha contattato il 112 a cui ha fornito una descrizione dettagliata del ladro. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno presto rintracciato il ladro nei pressi del parco Don Bosco, trovandolo ancora in possesso del telefono appena rubato. Tuttavia la vittima, una volta in caserma per formalizzare la denuncia di furto, è finita anch’essa nei guai poiché trovata in possesso di un coltello tipo machete con una lama di una lunghezza di 34 centimetri che i carabinieri hanno sequestrato. Entrambi i tunisini sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria di Padova, il primo per furto e il secondo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.