Esplode un ricovero attrezzi: nessun ferito ma paura in pieno centro

Paura oggi ad Abano, ma per fortuna nessun ferito, per lo scoppio di una bombola di gpl. L'intervento tempestivo dei pompieri ha scongiurato danni peggiori. L'esplosione è stata udita in tutto il centro della città termale creando apprensione tra i residenti. I danni sono ingenti.

I fatti

L'allarme è scattato oggi, 1 novembre alle 11,30, in via Zanella ad Abano Terme. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco, si è sprigionato un incendio all'interno di una baracca adibita a ricovero attrezzi da giardinaggio. All'interno del box si trovava anche una bombola di gpl che con le fiamme ha provocato un'esplosione. Nessuno è rimasto coinvolto e ha necessitato delle cure del Suem 118. I pompieri, giunti dal distaccamento di Abano hanno spento il rogo. Un intervento provvidenziale visto che all'interno della struttura vi erano altre due bombole di gpl che non sono esplose. Di fatto sono state raffreddate dai pompieri e resi inoffensive. Le cause che hanno portato all'incendio sono ora al vaglio degli investigatori, ma la strada più seguita è quella di un corto circuito ad un elettrodomestico custodito dentro il box. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate attorno alle 14.