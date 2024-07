Litiga con la ex e la minaccia, poi aggredisce i carabinieri: denunciato

Litiga con la ex compagna, denunciato dai carabinieri. I militari dell'Arma dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Abano Terme hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano 49enne, conosciuto alle forze dell’ordine, residente a Selvazzano Dentro per minaccia resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza. Non è dato sapere al momento il motivo del contrasto tra gli ex, sta di fatto che l'uomo è diventato violento e qualcuno è riuscito a contattare il 112 prima che la situazione degenerasse. E' successo tutto nella notte tra l'8 e il 9 luglio ad Abano Terme

Cosa è successo

Nel corso della notte la pattuglia è intervenuta in viale Stazione per una lite tra ex compagni scaturita per futili motivi. I carabinieri all’arrivo hanno notato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che alla vista degli operatori dell'Arma ha iniziato ad inveire contro i militari tentando di eludere il controllo allontanandosi a bordo della propria auto ma è stato bloccato. Il soggetto che nelle fasi della sua identificazione, ha opposto attiva resistenza ai militari è stato infine denunciato all'autorità giudiziaria di Padova per quanto commesso. Sarà tenuto sotto stretta osservazione per evitare che si possano verificare situazioni di pericolo per la sua ex compagna.