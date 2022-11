Semina il panico in un locale: in tasca una pistola giocattolo e un coltello

Paura sabato notte 19 novembre al bar “Relilax’s Cafè & Shisha Lounge” di via Nazioni Unite ad Abano Terme. Un avventore, in evidente stato di alterazione psicofisica ha cominciato a disturbare i presenti e a mantenere un comportamento sopra le righe. Ha litigato anche con un cliente del locale. Qualcuno, intuendo che la situazione era ormai fuori controllo ha chiamato il 112.

I fatti

Arrivati al locale, completamente estraneo ai fatti, i carabinieri hanno subito identificato l'esagitato: si tratta di un artigiano di 30 anni di Abano Terme. Dopo aver riportato la situazione alla normalità i militari hanno perquisito il trentenne. In tasca nascondeva un coltello da cucina con lama di 18 centimetri e una riproduzione di una pistola Bruni modello 92, calibro 9, priva di tappo rosso, con un serbatoio contenente 5 colpi. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.