Molesta i clienti al megastore, poi aggredisce i carabinieri

Per futili motivi, forse annebbiato dai fumi dell'alcol ha perso letteralmente la testa ed è finito in manette. Arreca disturbo presso il parcheggio esterno di un centro commerciale, arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Abano Terme hanno arrestato in flagranza di reato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, un 53enne di Este, residente a Abano Terme, già noto alle forze dell’ordine.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri 19 luglio presso il parcheggio esterno del centro commerciale “Cà Grande” di Abano Terme dove al 112 è stato segnalato un uomo in stato di alterazione psicofisica che molestava i passanti. L’equipaggio tempestivamente raggiunto il parcheggio ha individuato l’esagitato segnalato che nelle fasi della sua identificazione si è opposto al controllo aggredendo fisicamente i militari che sono riusciti comunque a bloccarlo e a renderlo inoffensivo. Per l’uomo sono scattate le manette e tradotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale di Padova in attesa del rito direttissimo.