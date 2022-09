Giallo ad Abano: persona trovata agonizzante per strada

Giallo nella notte ad Abano Terme. E' stato rinvenuto un uomo dall'apparente età di 30 anni, italiano, in gravi condizioni. Tutto questo è avvenuto a cavallo tra il 25 e il 26 settembre. E' stato portato in ospedale in codice rosso, ma poco dopo il ricovero il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi di rianimarlo messi in atto. Della vicenda sono al corrente i carabinieri della Compagnia di Abano che al momento non escludono alcuna ipotesi.

+++ notizia in aggiornamento +++