Stroncato dal male in tre mesi: muore Sandro Fabris

E' morto a soli 51 anni Sandro Fabris. Viveva in via Podrecca a Giarre, elegante frazione del comune di Abano. A stroncarlo in pochi mesi è stato un tumore alla gola che gli ha tolto le forze e non gli ha dato scampo. I primi sentori della malattia lo scorso novembre, sembrava un malessere passeggero, poi gli accertamenti diagnostici hanno svelato la tragica verità. Noto a tutti a Giarre per aver svolto per tanti anni il ruolo di custode dei campi sportivi della squadra di calcio Us Giarre, prima che la società si trasformasse in Virtus Abano.

Cosa faceva

Sandro Fabris lavorava come autista alla ditta di distribuzione bevande Comunian. Era una persona molto apprezzata per la sua generosità, ma anche per una simpatia che lo rendeva persona gradevole e affidabile sul luogo di lavoro. Una tragica fatalità: anche il papà di Sandro morì a 51 anni per un attacco cardiaco. Il cinquantunenne era gratificato dal suo lavoro. I suoi colleghi ed amici lo consideravano una persona scrupolosa e ligia al dovere. Ora tutto questo passa in secondo piano a fronte di un dolore enorme. L'autista oltre al fratello Valter, lascia la madre Luciana, la zia Teresina e i cugini. I suoi familiari non chiedono fiori, ma eventuali donazioni a favore della ricerca sul cancro che saranno raccolte davanti alla chiesa. Il funerale è previsto per la giornata odierna, 24 febbraio, nella parrocchiale di Giarre.