Condizioni igieniche pessime: chiuso un ristorante delle Terme

Condizioni igienico sanitarie approssimative, mancanza di tracciabilità degli alimenti. Mano pesante dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione) nei confronti di un noto ristorante di via Appia Monterosso ad Abano Terme. Al termine degli accertamenti è scattata la sospensione dell'attività.

I fatti

I carabinieri del Nas di Padova sempre attenti alla salute del cittadino vigilando sulla tracciabilità e genuinità dei prodotti che giungono nelle tavole dei padovani e sulla qualità degli ambienti in cui questi si consumano, durante le festività natalizie stanno intensificando i controlli a garanzia dei consumatori. In quest’ottica, il 14 dicembre ad Abano Terme, a conclusione di un’attività ispettiva eseguita d’iniziativa in un noto ristorante di via Appia Monterosso, i militari hanno accertato gravi violazioni quali carenze igieniche e mancanza di tracciabilità dei prodotti che sono costate al titolare del ristorante sanzioni amministrative per complessivi 3mila euro. Nella circostanza, i carabinieri hanno chiesto l’intervento dell’autorità sanitaria che, verificata la presenza di sporco diffuso in tutti i locali con grave rischio peri i consumatori, ha emesso un provvedimento di sospensione immediata dell’attività.